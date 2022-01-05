Tuzla'da 2021 yılında 15 bin kişi işe yönlendirildi

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da iş arayan vatandaşlar ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2021 yılında iş arayan veya daha iyi pozisyonlarda iş değiştirmek isteyen 15 bin vatandaşı farklı iş kollarında işe yönlendirdi. İş arayan vatandaşların daha nitelikli olması için bu yıl uygulamaya alınan mesleki yeterlilik kursları ile bine yakın sertifikalandırma yapıldı.

Tuzla'da iş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi(TUZKAM), iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. 2021 yılı boyunca sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 15 bin vatandaş işe yönlendirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın her Perşembe günleri gerçekleştirdiği 'Halk Günü' görüşmelerinden gelen taleplerin yanı sıra yıl boyunca 36 toplu işe görüşmesi ile yapılan çalışmalar Kasım ayında 120 firma ile gerçekleştirilen İstihdam Fuarı ile taçlandırıldı. Ayrıca bu yıl uygulamaya alınan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Kursları ile bine yakın yakın sertifikalandırma yapıldı.

Kayıtlı 8 bin özgeçmiş ile işverenlere nitelikli bir havuz sunuluyor

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'nde bugün itibariyle kayıtlı 8 binin üzerinde özgeçmiş bulunuyor. Personel arayan firmalara, aradıkları niteliklere uygun özgeçmişler ulaştırarak daha hızlı bir istihdam imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Kariyer Merkezi'nde 100'ün üzerinde açık iş pozisyonu bulunuyor. - İSTANBUL