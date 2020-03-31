Tuzla Belediyesinin korona virüsle mücadelesi aralıksız sürüyor Tuzla Belediyesi korona virüs ile mücadeleyi ilçe genelinde 17 mahallede gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi korona virüs ile mücadeleyi ilçe genelinde 17 mahallede gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar temizlik, hijyen, denetim ve sosyal hayatı destekleme gibi bir çok konuda aynı anda sürdürülüyor. Mücadele kapsamında oluşturulan çalışma ekibi gelişmeleri takip ederken yapılması gerekenleri de hızlıca uygulama planına almaya devam ediyor.

Temizlik ve hijyen her yerde

Mücadelenin temizlik ve hijyen kısmını kamu alanlarında, sağlık merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, taksi, otobüs ve Marmaray duraklarında, eczanelerde, parklarda, ibadethanelerde, kamu hizmet araçlarında, yaya ve araç alt ve üst geçitlerinde, tüm cadde ve sokaklarda kesintisiz sürdürülen ilaçlama, dezenfekte, ilaçlı suyla ve ozonla yıkama çalışmaları oluşturuyor.

Rutin bir şekilde ilçe geneline yayılarak devam eden çalışmalarda kamu alanları ile ortak kullanım alanları sık sık temizlenip dezenfekte edilmektedir.

Sosyal hayatı destekliyoruz

Öte yandan hayatın kesintisiz sürmesi amacıyla Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen kültür, sanat ve eğitim gibi çalışmalar internet aracılığıyla evlere konuk oluyor.

Öncelikle geleceğimiz olan gençlerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim çalışmaları, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için VEFA çalışmaları, evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlarımız için tiyatrolar, müzik dinletileri ve söyleşiler gibi kültür sanat etkinlikleri kesintisiz sosyal hayat için günlük hayatımıza dahil oldular.

E-belediye hizmetleri

Gelenekselleşmiş halk buluşmalarımızın kesintisiz sağlanması için gerçekleştirilen sosyal medya halk buluşması, belediye ve kamu işlemlerinin kesintisiz sağlanması için yürütülen E-Belediye ve E-Devlet hizmetleri, 7/24 hizmet veren iletişim merkezi, taleplerin ulaşmasını kolaylaştıran WhatsApp hattı ile de vatandaşlarımız taleplerini ve işlemlerini anında gerçekleştirmeye devam ediyor.

Denetim ve kontrol

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan birisi de alınan tedbirler kapsamında kapalı kalması gereken yerlerin denetimidir. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri alışveriş yerlerinden pazarlara kadar her yerde gerek ürün ve fiyat kontrolleri ile gerekse kapalı kalması gereken yerlerin kontrolünü gerçekleştirmektedir.

Öte yandan VEFA çalışma grubu ile 65 yaş üstü büyüklerimizin gereksinimlerini karşılamaya da devam edilmektedir.

Etkin mücadele için şeffaflık

Şeffaflık ilkesi gereğince yürütülen kamuoyu bilgilendirme çalışmaları, Koronavirüs'ten korunma ile ilgili eğitici görseller ve videolar gibi sosyal çalışmalar da desteklenmektedir. İlgili resmi kurumların açıklamaları, alınması gereken tedbirler ve mücadelede mevcut durum tüm mecralar ile Tuzlalılara duyurulmaya devam etmektedir.

İlgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli şekilde ilçe genelinde yapılan tüm çalışmalar, oluşturulan kurul tarafından planlanmakta, uygulanmakta ve geribildirimlerle takip edilmektedir.

Tüm tebdirler alınıyor

Bu zorlu sürecin bir an önce aşılması tedbirlerin disiplinli bir şekilde uygulanması ve morallerin yüksek tutulması ile mümkün olacaktır. Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları ilk günden itibaren şahsen yöneten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında yıllardır gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık diyerek Koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Tuzla'da ilçe genelinde alınan tedbirlerle beraber sevimli dostlarımızda unutulmadı. Düzenli yürütülen mama ve su dağıtımı da aynen devam ettirilerek sokak hayvanlarına bakım süreci de aksattırılmadan uygulanmaya devam ediliyor.

Biz sahada sizin için çalışıyoruz

Tuzla Belediyesi bir yandan önleyici çalışmaları yürütürken diğer yandan hemşehrilerimizin moralini en yüksekte tutmak ve kesintisiz hayatı sürdürmek için etkinliklerimizi çok yönlü planlıyoruz diyerek herkesin bu mücadeleye ortak olduğunu belirten Dr. Şadi Yazıcı Evde Kalarak bize destek veren vatandaşlarımıza, siz yeter ki evde kalın biz sahada sizin için çalışıyoruz mesajını tekrarladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Bizler Koronavirüs ile kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. En büyük güç kaynağımız vatandaşlarımızın çalışmalara gönülden destek vermesi ve Evde Kal çağrısına uymasıdır. Ayrıca evinde uzaktan eğitim gören çocuk ve gençlerimizden, VEFA çalışması ile tüm gereksinimleri karşılanan 65 yaş üstü büyüklerimize kadar tüm Tuzlalıların destek ve memnuniyet geribildirimleri bize ayrı bir ilham veriyor. Biz sahada yorulmadan ilçemizde girilmedik sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sosyal medya, iletişim merkezi ve WhatsApp ihbar hattı ile taleplerini ulaştırabiliyor. Ayrıca geleneksel halk günlerini de sosyal medyaya taşıyıp şahsen gelen soru ve talepleri takip etmeye devam ediyoruz.

Şehr-i emin olarak ortak akılla yönetilen bir Tuzla için tüm hemşehrilerimiz ile çalıştık. Bugün ise bir doktor ve Belediye Başkanı olarak bir an evvel durumun normalleşmesi adına alınması gereken tüm tedbirleri eksiksiz alıp, yapılması gerekenleri harfiyen uygulamak için kaynaklarımızı seferber ettik.

Sevgili hemşehrilerimiz her daim olduğu gibi bugünde gönülden destek vererek yanımızda olduklarını hissettiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve tekrar Evde Kal diyoruz. Biz sahada mücadeleye devam ederken lütfen sizler evlerinizde kalarak bize destek verin." sözleriyle süreci değerlendirdi.

Tuzla Belediyesi çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen her talebi hassasiyetle değerlendirmeye devam ederken talepleriniz için bizi arayın, " Siz Evde Kalın" çağrısını yineledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA