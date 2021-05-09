Tuzla Belediyesinden "Anneler için şarkı söyleyin" paylaşımı
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Tuzla Belediyesinden "Anneler için şarkı söyleyin" paylaşımı

Tuzla Belediyesinden 'Anneler için şarkı söyleyin' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tam kapanmadan dolayı annelerinin yanında olamayan vatandaşlar için #annemvebenchallenge ve #anneleriçinsöyle hashtagları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi görüyor.

Tuzla Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tam kapanmadan dolayı annelerinin yanında olamayan vatandaşlar için #annemvebenchallenge ve #anneleriçinsöyle hashtagları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi görüyor. Kampanyaya destek veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, #annemvebenchallenge hashtagı ile yaptığı paylaşımda "Bir ömür kahrımı çeken biricik anneme minnettarım" dedi.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrasında annelerinin yanında olamayanlar için sosyal medya platformlarından özel bir paylaşım yaptı. Anneler Günü'nü evlerinde annelerinden uzak geçiren vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında katılımcıların sosyal medya hesaplarından #annemvebenchallenge ve #anneleriçinsöyle hashtagları ile paylaştıkları video ve fotoğraflar, Tuzla Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Yapılan sosyal medya kampanyası ile hem annelere hem de çocuklarına unutmayacakları bir anı kazandırılıyor. Kampanyaya destek veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün Anneler Günü. Bir ömür kahrımı çeken biricik anneme minnettarım. Varlığı her zaman en büyük cesaretim oldu. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum, önünüzde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Ünlü sanatçılardan destek

Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı Anneler Günü kampanyasına sanatçı Aslı Hünel de şarkılarıyla destek verdi. Hünel, "Şarkılar seni söyler, dillerde nağme adın" isimli şarkıyı söyledi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesinden 'Anneler için şarkı söyleyin' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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