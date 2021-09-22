TUZLA BELEDİYESİ, TEKNOFEST'TEKİ YERİNİ ALDI

TUZLA (DHA) - TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle başladı. Tuzla Belediyesi de TEKNOFEST'teki yerini aldı.

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi'nde bulunan sıvı roket motoru, jet motoru, uzay mekiği maketi, astronot kostümü ve 3D Yazıcı'nın bulunduğu stantta, TEKNOFEST'te katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdiler. TEKNOFEST'teki stantlarını ziyaret eden ve bilime olan merakıyla tanınan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'TEKNOFEST'i yakından takip eden biri olarak her yıl daha da gelişerek, daha da katılımcılarının arttığını büyüdüğünü gözlemliyorum. Bu yıl TEKNOFEST'in ilk günü hafta içine denk gelmesine rağmen oldukça kalabalık ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekici. Havacılığın yanı sıra araç teknolojilerinde TOGG'un sergilenmesi, gelişimi sensörlerinin ve diğer yan teknolojisiyle gelişmesi gelecekte biz de varız diyeceğiz, teknolojide tüketen değil üreten ülkelerden olacağımızın bir göstergesi gibi geliyor. Gençlerimizin Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) bir şubesini Tuzla'ya açıyoruz. Fizik, matematik, biyoloji ve kimya laboratuvarıyla beraber aynı zamanda yine orada Türkiye'nin ilk defa belediye ' KOSGEB ilişkili teknoloji merkezini kurduk. Çok iyi fikrim var diyen gençleri hemen kuluçkaya ve orada start uplar oluşturup melek yatırımcıyla buluşturmayı düşünüyoruz ve bunu başaran ilk belediye olacağız. TEKNOFEST'e katılan elektrikli araçta birincilik kazanan ekip bir aydır testlerini bizim o bölgede yaptılar. Bütün gençlere söylüyoruz, eğer bir fikrim var diyorsanız KOSGEB destekli olarak katılabilirler. Tuzla'daki bu merkez İstanbul'daki üçüncü TEKMER'i olucak, dolasıyla bu kadar sanayinin olduğu bir bölgede benim fikrim var diyen her gencimize kapımız açıktır? dedi.