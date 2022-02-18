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Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi Spor Okullarında 14 branşta verilen eğitimlere 6 bin 370 kişi katıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi Spor Okullarında 14 branşta verilen eğitimlere 6 bin 370 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın katılabildiği Tuzla Belediyesi Spor Okullarında futbol, basketbol, tekvando, step, pilates, okçuluk, güreş ve yüzmenin de arasında olduğu 14 branşta ders veriliyor.

Bugüne kadar 6 bin 370 kişinin katıldığı dersler, okulların spor salonları ve Tuzla Belediyesinin spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her yaştan vatandaşı sporla buluşturmak amacıyla farklı branşlarda eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Özellikle çocukların bu eğitimlere katılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Yazıcı, "Çocuklarımız spor eşliğinde güçlü bir birey olma yolunda ilerlerken arkadaşlık bağlarını da kuvvetlendiriyorlar." ifadesini kullandı.

Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Tuzla Belediyesi, Spor Okulları, Futbol, Tuzla, Spor, Güncel, Haberler

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