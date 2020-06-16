Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri hizmet vermeye başladı
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Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri hizmet vermeye başladı

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleriyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri hizmet vermeye başladı
16.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:40

Tuzla Belediyesi sosyal tesisleri, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleriyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekonomik fiyatları, güvenilir ve kaliteli hizmet politikasıyla tasarlanan tesislerde balıktan köfteye, sulu yemeklerden tatlılara kadar birçok lezzet, misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları kaydetti:

" Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Tesislerimizin hiçbirinde kar amacı gütmüyoruz. Bizim tek amacımız sosyal tesislerimizde uygun fiyatla en iyi hizmeti sunabilmek. Tuzla Belediyesinin kendi imkan ve olanaklarıyla işletilen sosyal tesislerimizin her birinde, herkes için eşit ve en iyi hizmet kalitesini sunmaya çalışıyoruz. Yeni normalleşme sürecinde aldığımız güçlü tedbirlerle hemşehrilerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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