TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA '22.02.2022' YOĞUNLUĞU - Haberler
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TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA '22.02.2022' YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla'da 22.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftler Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ne geldi.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla'da 22.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftler Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ne geldi. 22.02.2022 tarihini özel kılmak isteyen çiftler, dünya evine girdi.

Tuzla'da nikahlarını 22.02.2022 tarihini daha özel kılmak isteyen çiftler, evlenmek üzere Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ne geldiler. Öğlen saatlerinden itibaren aileleri ile Nikah Sarayı'na gelen çiftler, büyük bir heyecan yaşadılar. Sabah 10'da başlayan nikah törenleri, akşam 17.00'de son buldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da nikahlarını 22.02.2022 tarihinde kıyan çiftlere mutluluklar diledi.

Nikah günlerini özellikle bugüne aldıklarını belirten Burcu Erdem,? Bugünün değerini biliyoruz. 2 rakamının önemini biliyoruz. Bütün niyetlerimizin gerçekleşmesi için böyle bir tarih belirledik? dedi.

TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA '22.02.2022' YOĞUNLUĞU

TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA '22.02.2022' YOĞUNLUĞU

TUZLA BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA '22.02.2022' YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tuzla Belediyesi, Evlilik, Tuzla, Güncel, Haberler

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