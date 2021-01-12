Tuzla Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere "hoş geldin" hediyesi

Tuzla Belediyesi, "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında dünyaya gelen bebeklere ıslak mendil, bebek bezi ve pudra gibi malzemelerin olduğu set hediye ediyor.

Tuzla Belediyesi, "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında dünyaya gelen bebeklere ıslak mendil, bebek bezi ve pudra gibi malzemelerin olduğu set hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen projede 0-3 ay arası bebek sahibi olan ailelere evlerinde ziyarette "hoş geldin bebek" seti hediye ediliyor.

Belediye ekipleri, 2021 yılının ilk günü doğan bebekler için hazırlanan, içerisinde ıslak mendil, bebek bezi ve pudra gibi malzemelerin olduğu seti annelere sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlere uyularak yapılan ziyaretlerin ardından aileler memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bebekler için hazırlanan çantada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın mektubu da yer aldı.

Yazıcı'nın mektubunda, "Işığınla, bereketinle, masumiyetinle aramıza hoş geldin bebek. Anne babanın heyecanlı bekleyişinin nihayetinde artık sen de bizimlesin. Gelişinle güzelleştirdiğin, masumiyetinle süslediğin ve umutla tutunduğun hayatı birlikte paylaşacağımız şehrimizde, biz de senin için huzur ve mutluluk içinde hazırlanacağın bir gelecek için çalışıyoruz. Neşe içinde koşup, sokaklarımız kahkahalarınla çınlasın diye şehrimizi senin için güzelleştiriyoruz. Biz seninleyiz. Eğitiminde, sağlığında, sosyal yaşamında, var olduğun bütün alanlarda senin yanındayız. İyi ki bizimlesin. Büyük Tuzla ailemize hoş geldin." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz