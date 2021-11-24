Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva - Haberler
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Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva

Tuzla Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçe genelindeki öğretmenlerin katılımıyla ayak tenisi turnuvası düzenledi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçe genelindeki öğretmenlerin katılımıyla ayak tenisi turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tuzla Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için özel bir etkinlik düzenledi.

Tuzla İbni Sina Ortaokulu'nun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlerin katılımı ile ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya üçerli takımlar halinde katılan öğretmenler, hem birbirleri ile kıyasıya mücadele etti hem de keyifli anlar yaşadı. Turnuvada dereceye giren öğretmenlere madalya verildi.

Ayrıca, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ilçe genelinde bulunan tüm öğretmenlere hediye paketi hazırlandı. İçerisinde kahve fincanı, kahve ve Başkan Yazıcı'nın kutlama mesajının olduğu not bulunan paketler teslim edildi.

Geleceği şekillendirecek gençler için eğitimin çok önemli olduğunu, eğitimin kalitesi için de öğretmenlerin çok kıymetli olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Yolumuza ışık tutan, bize hayatı öğreten tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva

Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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