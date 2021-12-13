Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi - Haberler
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Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergii Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yılı'na özel bir sergi düzenlendi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi

İSTANBUL Tuzla Belediyesi, Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yılına özel, Sufi Objeler Sergisi düzenledi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'na kurulan sergi, 19 Aralık'a kadar sanatseverler ile buluşacak.

Bıraktığı eserler ile tüm Dünya'da etki oluşturan, 13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf, Muhammed Celaleddin-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yılı'na özel bir sergi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'na kurulan sergi, 40 parçadan oluşuyor. Mevlana'nın hayatında kullandığı eşyaların görselleri ve objelerden oluşan sergi, 19 Aralık tarihine kadar sanatseverler için açık kalacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mevlana'yı anlamak ve tanımak için düzenlenen serginin çok önemli olduğunu belirterek, tüm vatandaşları belediye binasının girişinde sergilenen sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi

Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi

Tuzla Belediyesi'nden 'Mevlana'nın 758'inci Vuslat Yılı'na özel sergi

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