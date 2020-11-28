Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
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Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği

28.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:40

Son dakika haberler: Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada bulunan vatandaşlara, Tuzla Belediyesi Aşevi'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte pişirilen yemekler evlerine bırakılıyor.

Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada bulunan vatandaşlara, Tuzla Belediyesi Aşevi'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte pişirilen yemekler evlerine bırakılıyor. Salgın tedbirlerine uyularak her gün hazırlanan 3 çeşit yemek belediye ekipleri tarafından tek kullanımlık kaplar ile karantinada olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara servis ediliyor.

Tuzla'da Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslı oldukları için ev karantinasına alınan vatandaşların yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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Tuzla Belediyesi Aşevi'nde, ihtiyaç sahiplerine ve karantinada bulunan vatandaşlara götürülecek üç çeşit yemeğin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Pişen yemekler ekipler tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor. Sabah 09.00'da Aşevi'nden ayrılan araçlar, adresleri belli olan ve karantinada bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Bina girişine bırakılan yemekler, Tuzla Belediyesi'ne bağlı ekiplerin binadan ayrılmasının ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından alınıyor. Kurulduğu günden itibaren Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine günde iki öğün yemek ulaştırılan Tuzla Belediyesi Aşevi'nde, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren de karantinada olan vatandaşların yemek ihtiyacı gideriliyor.

"Böyle güzel bir hizmet verebilmek bizim için güzel bir duygu"

700 metrekare alan içerisinde hizmet veren ve günde yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Tuzla Belediyesi Aşevi'nde görevli olarak çalışan Mihrican Buldu, "Koronavirüs hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine yemek götürüyoruz. Buradaki hazırlıklarımız bu yöndedir. Ustalarımız sabah saat 5 gibi geliyorlar ve iş başı yapıyorlar. Bizler de gelip porsiyon olarak paketleyip, şoförlerimiz ile yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara başkanımız vasıtasıyla böyle güzel bir hizmet verebilmek bizim için çok önemli ve güzel bir duygu" dedi.

"Hastalarımızın direkt evine gidiyor"

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde şef olarak çalışan Mehmet Usta, "Üç çeşit yemek yapıyoruz. Çorbamız, pilavımız ve ana yemeğimiz. Vefa Grubu'nda bize telefon geldiği zaman hastalarımızın direk evine gidiyor. Her Sabah 4 aracımız dağıtıma çıkıyor" dedi.

Aşevi'nde görevli Hülya Canbaz ise," İnşallah bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Böyle bir şey başımıza gelsin istemezdik. Maalesef geldi. Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği
Son dakika haber! Tuzla'da karantinadaki vatandaşlara her gün üç çeşit yemek desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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