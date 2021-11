Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda "İsmet Uçma Anma Programı" düzenlendi

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Merhum AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı'nda program düzenlendi.

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Tuzla Marina'da gerçekleştirilen anma programında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, vefanın önemine işaret etti.

Turan, şunları kaydetti:

"İnsanı insan yapan vefasıdır. Dolayısıyla bugün burada bir vefa ve bir anma programındayız. Nice insanlar vardır, dünyadan teğet geçer, kimseye dokunmaz. Ama bazı insanlar vardır, hayatlara ve kalplere dokunur. İsmet ağabey iz bırakan insanlardan biriydi. Siyaset yıllarında değil, çok daha evvelden tanıdığım bir ağabeyimizdi. İsmet ağabey, bulunduğu ortamda mutlaka ortamın belirleyicisi, orada sözü dinlenen, muhabbeti oluşturan ve insanları etrafında toplayan biriydi."

İsmet Uçma ile ilgili anılarını anlatan Turan, Uçma'nın bir mücadele ve dava adamı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İsmet Uçma'nın hayatı, inancı ve davası için mücadele içerisinde geçti. Her şeyi yerli yerinde yapmanın gayreti içerisindeydi. Cağaloğlu'ndan, ben 20'li yaşlarda olduğum yıllardan beri kendisini bir ağabey ve büyüğümüz olarak bilir, fikirlerine, görüşlerine müracaat eder ve her zaman istifade ederdik. Hayatımızın her alanında onlarca anlatacağımız ağabeyliği vardı. İsmet ağabeyin hepimizin üzerinde çok etkileyici, kalıcı izleri oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da 4. Kitap Fuarı'nda böylesi bir anma programında katılımcılarla birlikte olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

İsmet Uçma ile tanışıklıklarının çok eskiye dayandığını anlatan Yazıcı, onun değerli fikirlerinden her zaman istifade ettiğini kaydetti.

Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz ve Erol Kaya ile İsmet Uçma'nın oğlu Mehmet Ali Uçma da katıldı.

Protokolün katılımıyla hatıra fotoğrafı çekilen programda, Erol Kaya ve Şadi Yazıcı, İsmet Uçma anısına kendi kitaplarını imzaladı.

