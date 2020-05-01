Tuzla Belediyesi ilçeyi dezenfekte edip çiçeklendiriyor
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Tuzla Belediyesi ilçeyi dezenfekte edip çiçeklendiriyor

Tuzla Belediyesi ilçeyi dezenfekte edip çiçeklendiriyor
01.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:27

Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla Belediyesi tarafından bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ederken, diğer taraftan ilçenin parklarında, yeşil alanlarında, cadde ve sokaklarında yenileme ve çiçeklendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla Belediyesi tarafından bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ederken, diğer taraftan ilçenin parklarında, yeşil alanlarında, cadde ve sokaklarında yenileme ve çiçeklendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Halkın normal yaşantısına bir an önce dönmesi gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Evde Kal' çağrısına uyan halka teşekkür etti. Başkan Yazıcı, bu süre zarfında yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı 'evde kal' çağrıları etkisini gösterdi. Halkımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları sonucu salgının yayılım hızı düştü. Yeniden buluşacağımız güzel günlerin yakın olduğu görülüyor. Ancak halkımızın yetkililerden yapılan tüm uyarılara zafiyet göstermeden uyması bu günlere bir an önce ulaşmamız açısından büyük önem arz ediyor. Bizler için çalışan birileri var. Vatandaşlarımız evde kalarak bizlere destek verirken, sağlığımız için canla başla çalışan, büyüklerimizin gereksinimlerini karşılayan, ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştıran, şehri ilaçlayan, temizleyen, denetleyen ve güvenliğimizi sağlayan birileri var. Şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışan emekçi kardeşlerimizin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlu olsun. Biz Tuzla Belediyesi olarak halkımız her gün sokaktaymış gibi ilçemizi temiz ve bakımlı tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Parklarımızın eksiklerini yeniliyor, diktiğimiz çiçeklerle yollarımızı ve mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. Güzel günlerde mutluluklarımızı paylaşıp özlem gidereceğimiz şehrimizin çehresini vatandaşlarımız için güzelleştirmeye devam ediyoruz. Halkımızın dışarı çıktığında hiçbir rahatsızlıkla karşılaşmadan özlediği günlerin tadını çıkarması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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