Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı

AA, Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Tuzla Belediyesi

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vakalara dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara üzerinde "gülümseme emojisi" olan maske dağıtımı gerçekleştirdi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vakalara dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara üzerinde "gülümseme emojisi" olan maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, salgın vakalarındaki artışa dikkati çekmek ve maske kullanımını hatırlatmak için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın destekleriyle başlatılan proje kapsamında ilçedeki 17 mahallede, üzerinde gülümseme emojisi bulunan maskeler dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi ekipleri ayrıca, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine de maske dağıtımı gerçekleştirdi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title