Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vakalara dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara üzerinde "gülümseme emojisi" olan maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, salgın vakalarındaki artışa dikkati çekmek ve maske kullanımını hatırlatmak için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın destekleriyle başlatılan proje kapsamında ilçedeki 17 mahallede, üzerinde gülümseme emojisi bulunan maskeler dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi ekipleri ayrıca, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine de maske dağıtımı gerçekleştirdi.