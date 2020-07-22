Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi...

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komisyonlara kayıtlı yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi dağıttı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi...
22.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:14

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komisyonlara kayıtlı yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 372 aileye gönderilen paket içerisinde, şampuan, diş fırçası, diş macunu, bulaşık deterjanı, saç kremi ve el dezenfektanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tüm çalışmalarında önceliklerinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirtti.

İlçede hiç kimsenin yalnız kalmaması için aralıksız çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kendilerine kanatsız melekler dediğim Kadın Kent Gönüllülerimizin çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve gereksinimlerini karşılıyoruz. Ülkece fedakarlık yaparak dünyaya örnek çalışmalar ile üstesinden gelmeye çalıştığımız Kovid-19 sürecinde de çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirdik. Bu dönem özellikle önem kazanan kişisel temizlik, hijyen ve dezenfekte için ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk.

Veren el ile alan eli buluşturan Gönül Elleri Çarşısı olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin ettiğimiz el dezenfektanlarını ailelerimize ulaştırdık. Bu çalışmadaki destekleri için Bakanlığımıza ve Bakanlık yetkilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde kullanmaları dileğiyle."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Politika
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor 3. Sayfa
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mensur Işık Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Tuvana Türkay Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ünal Karaman Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 15:41:21. #1.15#
title