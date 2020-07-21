Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gazileri ziyaret etti Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Kıbrıs gazileri ile 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Kıbrıs gazileri ile 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde canlarını hiçe sayan gaziler ile Kıbrıs'ta destan yazan gaziler, evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine bir kez daha teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Aziz şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile bizler bugün vatanımızda hür yaşıyoruz. Şehit ve gazilerimiz, vatan uğruna canlarından vazgeçerken, asla kendilerini düşünmediler. Bizlere kalan bu ruh ile biz de 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi her zaman göreve hazırız. Vatan sevdası ve istiklal aşkı Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve o karanlık gecede yazılan kahramanlık destanının güç kaynağıdır." dedi.

"Bizler ne yapsak canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin bu fedakarlığına karşılık veremeyiz ama onların milletimize emaneti olan vatanımızı korumak için bizler de onlar gibi canımızı feda etmeye hazırız" diyen Yazıcı, şunları ifade etti:

"Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bizi bölemeyecek, değerlerimizi yıkamayacak ve milli iradeye zarar veremeyecek. Eğer bu lanet gece, yine tekrar edecek olursa sizin gibi kahramanca vatanı savunmaya hazırız. 15 Temmuz günü yaptığınız mücadele asla unutulmayacaktır. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Siz vatanları için mücadele eden gazilerimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA