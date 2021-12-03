Tuzla Belediyesi Gençlik ve Kültür Festivali başladı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesinin Tuzla Marina'da düzenlediği, "Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılışta törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Yavuz Karakaş, İhsan Gedik, Mustafa Uzunyılmaz, Hasan Gökalp, Selçuk Özer, Tuncay Akça, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Necdet Kökeş, Meral Konrat, Ali Özel ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'da çok iş yaptıklarını ve gayret gösterdiklerini söyledi. Törenin gerçekleştiği 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Biz dahil olmak üzere engelli adayı olan herkesin ve tüm engellilerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Gençlik ve Kültür Festivali'nin 15 gün süreceğini belirten Yazıcı, "Buradaki amacımız, geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize medeniyetimizin, var olan kültürümüzün potansiyelini onlara özümsetip geleceğe birlikte adım atmaktır. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Kültür Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese, sanatçılarımıza, zanaatkarlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça festival kapsamında sanatçılar ve zanaatkarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Akça, "Sanatçının ve zanaatkarların yaptığı en önemli şey, insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmaktır. Bu güzel organizasyonun Tuzla'mızda gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" karakterini canlandıran Tuncay Akça da festivali çok beğendiğini dile getirdi. Festivalin pandemi döneminde insanların rahatlaması ve hastalığı unutması için de güzel bir ortam olduğunu belirten Akça, "Burada soğuk havada sıcak bir ortam var. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hababam Sınıfı'nın "Hayta İsmail"i Ahmet Arıman, "Çok şaşırdım. Böyle modern bir yer beklemiyordum. Çok beğendim. Kendimi yurt dışında hissettim. Festival de çok güzel. Gençlerin bize hala ilgi göstermesinde ustalarımızın payları var." dedi.

Açılış töreninde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tuzla Belediyesi Engelsiz Korusu mini bir konser verdi. Festivalin açılışında yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlamak amacıyla mezat düzenlendi.

Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen zanaatkarlar, sahaflar ve antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer alacağı, Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek festival 15 gün sürecek.