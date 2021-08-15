Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor

Tuzla Belediyesi, selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Tuzla Belediyesi, selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Dr. Şadi Yazıcı; 'Yaraları, devletimizin ve milletimizin gücüyle saracağız' dedi.

Geçtiğimiz günlerde bölgelere yardım tırları ve 2 iş makinası gönderen Tuzla Belediyesi, bu seferde Arama ve Kurtarma Aracı, başta olmak üzere iş makinaları, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracından oluşan konvoyu bölgelere gönderdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden etkilenen bölgelere içerisinde temel gıda ürünleri bulunan yardım tırları bölgeye ulaştı. Bugün de iş makinaları, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kurtarma Aracı'ndan oluşan konvoyu bölgelere gönderildi.

'YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ' Afet bölgemizdeki yaraları sarmak için 2'inci kafilemizi yola çıkardık. Ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda selden etkilenen bölgelerde görev yapacak. Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı