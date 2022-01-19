Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler
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Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Tuzla Belediyesi ekipleri, İstanbul'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ekipleri, İstanbul'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ara sokaklarda olumsuzluk oluşmaması için kar küreme araçları Tuzla'nın tüm mahallerinde dolaşırken, diğer ekipler de okul önleri başta olmak üzere kaldırımları tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Tuzla'nın yüksek kesimleri başta olmak üzere zaman zaman etkisini gösteren kar yağışına karşı Tuzla Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla ekipler ara sokaklarda kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca okul önleri başta olmak üzere, kaldırımlarda da tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yapılan tüm çalışmaların neticesinde Tuzla genelinde kar kaynaklı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli, "Tüm ekip ve ekipmanlarımız ile hazır halde çalışmalarımız devam ediyor. Kış çalışmaları kapsamında sokak ve caddeleri tuzluyoruz. Ayrıca muhtarlık, kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane ve sağlık kurumları ile birlikte okulları tuzluyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tuzla Belediyesi, İstanbul, Tuzla, kar, Yerel, Haber

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