Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor
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Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor

Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Blockchain teknolojisini kullanarak, vatandaşların hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, vatandaş odaklı bir yönetim modeline geçtiklerini açıkladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Blockchain teknolojisini kullanarak, vatandaşların hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, vatandaş odaklı bir yönetim modeline geçtiklerini açıkladı. Başkan Yazıcı, "Biz daha önce vatandaşımız ne diyor diyerek plebisit yaparak vatandaşımızın hassasiyetini, değerlendirerek karar verdiğimiz seçimler oluyordu. Bu plebisitler yerine artık Blockchain teknolojisi kullanarak Tuzla'yı vatandaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

Blockchain veya blokzinciri, bilgisayar terminolojisinde birbirine zincir halinde bağlı blokların tuttuğu ve sürekli büyüyen bir işlem kayıt defterini ifade eder. Eşten eşe birbirine bağlı olan bu blokların işlem kayıtlarını sakladığı depoya ise dijital defter ismi verilmiştir. Tuzla Belediyesi de 2020 yılında Blockchain projesi hizmet alımı ihalesine çıkmış ve bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı.

"Vatandaş odaklı yönetim modeli geçiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada artık Tuzla'da Blockchain teknolojisi ile vatandaş odaklı bir yönetim modeline geçildiğini belirterek," Blockchain birkaç yıldır gündemimizde olan ve kullanımı yaygınlaşan bir teknolojidir. Önümüzdeki yıllarda bireylerin ve şirketlerin üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor. Dolayısıyla, değişen teknolojilere ayak uydurma ve hizmetlerimizi gerçekleştirmek için, kamu kurumları içerisinde bizler de kendimizi bu yeni teknolojiye ayak uydurma gayreti ve çabası içerisine girdik. Vatandaş odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim sergileyebilmek için bu teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Çünkü biz daha önce vatandaşımız ne diyor diyerek plebisit yaparak vatandaşımızın hassasiyetini değerlendirerek karar verdiğimiz seçimler oluyordu. Bu plebisitlerle yerine artık, Blockchain teknolojisi kullanarak Tuzla'yı vatandaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın hangi konuda ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Daha önce Tuzla'nın belirli noktaları için gerçekleştirdiğimiz mobil referandum uygulamalarını, değişen teknolojiyi uygulayarak Blockchain ihalesini yaptık. Blockchain tabanlı bir karar verme mekanizması ile birlikte artık bundan sonra değiştirilemez ve mutlaka herkesin kanaatinin kesin olduğu Blockchain tabanlı bir yazılım ile biz vatandaşlarımızın hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, özellikle mahallerimizde, sokaklarımızda ve ilçemizdeki kararlarımızı vatandaş patron anlayışıyla, vatandaşlarımız ile Tuzla'yı yönetmek istiyoruz. Blockchain teknolojisin sadece kripto paralar olarak değerlendirmemek lazım. Blockchain teknolojisi bir kayıt sistemidir. Kırılamaz bir şifresi olan bir kayıt sistemidir. Dolayısıyla, bir kişinin asla değiştirilemez kanaatini gelecek seçimlerde dahi kullanılması düşünülen, tapu kadastroda kullanılması düşünülen, devletin birçok alanında asla değiştirilemez ve kesin vatandaş odaklı olarak bilgilerin saklanabildiği bir sistemin kaçınılmaz bir dünyada bizim de Tuzla Belediyesi olarak Blockchain teknolojisi ile vatandaşlar odaklı Tuzla'yı yönetme arzumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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