TUZLA, İSTANBUL (İHA) - - Tuzla Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetinde

Tuzla'da her gün bin 500 kişilik yemek ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan sıcak yemek dağıtımını, son günlerde etkisini arttıran soğuk havalarda daha da artırarak devam ediyor. Günlük bin 500 kişiye dağıtılan yemeğin yanı sıra, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla, Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Tuzla'da karantinada bulunan vatandaşlara da 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan 3 çeşit sıcak yemek, İstanbul'da etkisini artıran soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelerin mağdur olmaması için titizlikle dağıtılmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Aşevi'nde yemeklerin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Et ve tavuk yemekleri ile çorbadan oluşan 3 çeşit yemek, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor. Sabah 9'da aşevinden ayrılan araçlar, Tuzla'nın 17 mahallesinde belirlenen ve takipleri de Tuzla Belediyesi tarafından yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayrıca her gün Tuzla Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sandviçler yaklaşık bin 500 öğrenciye dağıtılıyor.

Günlük bin 500 kişiye yemek dağıtılıyor

İstanbul'da etkili olan soğuk havalar nedeniyle ailelerin mağdur olmaması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hızlanan çalışmalar neticesinde bin 500 aileye sıcak yemek ulaşıyor. Ayrıca Koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren Tuzla'da karantinada bulunan vatandaşlara da 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.