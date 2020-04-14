Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri ile dersler evlerde
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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri ile dersler evlerde

20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü büyükler için dönemsel sokağa çıkma yasağının olduğu, okulların eğitime ara verdiği bu zorlu süreçte, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek için Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) bünyesindeki öğretmenlerle etkinlikler...

14.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:07
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri ile dersler evlerde

20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü büyükler için dönemsel sokağa çıkma yasağının olduğu, okulların eğitime ara verdiği bu zorlu süreçte, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek için Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) bünyesindeki öğretmenlerle etkinlikler dijital ortamda sunuluyor.

Tuzla Belediyesi, gündelik hayata kaldığımız yerden devam edebilmek için, eğitim, spor, eğlence ve bilgi içerikli destekleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü büyükler için dönemsel sokağa çıkma yasağının olduğu, okulların eğitimine ara verdiği bu zorlu süreçte, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek için Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri bünyesindeki öğretmenlerle etkinlikler dijital ortamda sunuluyor. Anneler ve 3-6 yaş grubundaki çocukları aynı çatı altında buluşturan Tuzla Belediyesi, annelerin çocuklarla beraber katılabildiği, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığı tüm hizmetleri dijital dünyaya sığdırıyor.

Anne ve çocukların aynı çatı altında eğitim aldığı AÇEM merkezlerinde verilen eğitimler, yeni deneyimler ve bilgilerle evde kaldığımız bu süreçte de devam ediyor. Psikolojik açıdan çocukların güçlü kalabilmeleri için el işi, oyuncak yapımı, boyama vb. gibi etkinlikler sosyal medya hesaplarında yayınlanarak evde kalan çocukların psiko-motor becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Uzaktan eğitim ile AÇEM, Bilgi Evleri ve TUZGEM öğrencilerine de kesintisiz eğitim verilmeye devam ediliyor.

Tuzla Belediyesi psikologları da sürece moral desteği vermek ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplamak adına, internet üzerinden evlere ulaşıyor. Covid-19 süreci içinde evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlarımız için hazırlanan sunumlarda süreç, mücadele ve moral eşiğimizin yüksek olmasının önemi vurgulanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı süreci hep birlikte aşacağımızı vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin evde kalmaları gerektiğini her fırsatta yineliyoruz. Bizlerde etkinlik ve uygulamalarımıza devam ederek vatandaşlarımızla beraber mücadele sürecine dahil oluyoruz. Bizler sahada, vatandaşlarımız evlerinde sabır ve kararlılıkla bugünleri bir an evvel atlatabilmek için çok çalışıyoruz. Çocuklar, gençler, ev hanımları, büyüklerimiz için ayrı ayrı alanlarda çalışmalarımızı planlıyoruz. Eğitime her zaman olduğu gibi bu süreçte de çok önem veriyoruz. Bu zorlu süreci hep beraber atlatacağız. Lütfen evde kalarak bize destek olmaya devam edin. Merak etmeyin. Biz sizin için her yerdeyiz" sözleriyle evde kalma çağrısını yineledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını dijital ortama taşıyan Tuzla Belediyesi, Tuzlalılar için gönülden çalışmaya aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar tüm eğitim etkinliklerini ve ders videolarını Tuzla Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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