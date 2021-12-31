Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizinci şubesi hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de eğitimler alabildikleri merkezin sekizinci şubesi Şifa AVM'de açıldı.

İllüzyon ve balon gösterilerinin yapıldığı açılışta, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, sınıfları gezerek çocukların oyunlarına eşlik etti, annelerle yağlı boya resim yaptı.

Şadi Yazıcı, anne ve çocuk eğitiminin çok kıymetli olduğunu belirterek, bu merkezlerle imkansızlık nedeniyle çocuğunu bir yere bırakamayan anneye hem destek olmaya hem de becerilerini geliştirebilmesi için imkan sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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