Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin Etkinliğinde Nesiller Yarıştı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Nesiller Yarışıyor" yarışmasının 3.sünü Şifa Kültür Merkezi'nde düzenledi. Nineler, anneler ve çocukları 4 kategoride eğlenerek yarıştı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, 3 nesli bir yarışmada buluşturdu. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi kursiyer anneler ve minik kursiyerler, nineleriyle ekip olarak yarışmaya katıldılar. 4 grup yarışmacı ponpon üfleme, sepete çorap atma, sırt sırta ip sarma, balon patlatma oyunlarını eleme usulü oynadı. Finale kalan ekip sürpriz hediyelerle, tüm yarışmacılar da madalyayla ödüllendirildi. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin minik kursiyerleri yarışmanın finalinde "Hayatın Akışı" isimli müzikli dramayı sahneledi, şiirleri seslendirdi.

Etkinliğe hem yarışmacı hem de izleyici olarak katılan vatandaşlar, aile bağlarını güçlendiren yarışma için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. - İSTANBUL