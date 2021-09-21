TUZLA (İHA) - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'Eğitim Kenti Tuzla' vizyonuyla ilçeye kazandırdığı Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk derslerine katılan 3-6 yaş arasındaki çocuklar doyasıya eğlendiler.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların, okul öncesi eğitimlerini tamamlaması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ilçeye kazandırılan Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı. Tuzla'da 7 merkezde eğitimler veren Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders heyecanını yaşayan çocuklar, doyasıya Oyunlar oynadılar. Çocuklarını derse getiren anneler için de onlarca farklı branşta başlanan eğitimler, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.

"Her yaş grubunun ayrı bir eğitimi oluyor"

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan Yaren Kurt," Normalde haftanın iki günü 3'er saat olmak üzere eğitimlerimiz sürüyor. Ancak bu hafta alıştırma sürecimiz var. Günlük bir saat gelecek öğrencilerimiz. Her sınıfın ve her yaşın ayrı bir eğitimi var. Benim sınıfım üç yaş olduğu için, benim daha çok oyun ağırlık oluyor. Büyük yaşlarımızın sınıfları daha çok eğitimler üzerine oluyor" dedi.