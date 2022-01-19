Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde toplam 932 çocuk anneleriyle eğitim görerek karnelerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri merkezde karne heyecanı yaşandı. Merkezde bu yılın ilk döneminde toplam 932 çocuk karne aldı.

Orhanlı'da bulunan Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ndeki karne törenine katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden eşi Dr. Fatma Yazıcı eşlik etti.

Karne alan çocuklar ile tek tek sohbet edip pasta kesen Yazıcı ile eşi, AÇEM'lere gelen annelerin el emeği ürünlerinden hazırladıkları sergiyi de gezdi.

"Dijital okuryazarlığımızı geliştirmemiz lazım"

Belediye Başkanı Yazıcı, bir annenin bilgisayar ve programlarını kullanmayı öğrendiğini söylemesi üzerine dijital okuryazarlığın önemini belirtti.

Kadınlar ile çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Yazıcı, "Dijital okuryazarlık çalışmalarımız var. Bununla beraber bilgiye ulaşma, işleme ve onu daha sonra kullanabilmek geleceğin mesleklerinden. Dolayısıyla dijital okuryazarlık için zaten geziyorlar. Dijital okuryazarlığı geliştirmezsek çocuğunuzun durumunu bile soramazsanız. Gerçek bilgiye ulaşamazsınız. Yaşam kalitemiz düşer. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşam kalitemizin düşmemesi için dijital okuryazarlığımızı geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Burada karne gününün heyecanını yaşıyoruz. İki çocuğunu, üç çocuğunu burada büyüttüğünü belirten annelerimiz var. Bu, çok sevindirici ve bizleri hakikaten çok mutlu eden bir durum. Hayat boyu öğrenme diye bir şey var. Hayat boyu çocuklarımız ile birlikte öğrenmeyi sürdürmek hem insani hem de İslami olarak çok güzel bir hareket. Sizleri tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.