Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi
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Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma döneminde alt yapı çalışmalarını ve ilçe genelinde asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandırdı.

Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma döneminde alt yapı çalışmalarını ve ilçe genelinde asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandırdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'a kadar alınan tam kapanma sürecinde ilçe genelinde yaptığı alt yapı, asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hızlanan çalışmalarda, vatandaşlardan gelen istekler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde yapılan çalışmalarda, yağmur suyu kanal çalışmaları, mazgal temizliği, tretuvar çalışmaları hızlandı. Ayrıca caddelerin ve sokakların boş kalması nedeniyle asfalt yenileme çalışmaları ve bozulan yollarda asfalt yamalama çalışmaları da sürdürülüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

"Tam kapanmayı fırsat bildik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Koronavirüs salgını ile yapılan mücadele kapsamında yeni bir safha olan tam kapanma dönemini fırsata çevirdik. Tam kapanma öncesinde, sokakların ve caddelerin uygun olmaması sebebiyle ertelediğimiz bazı projelerimizi bu süreçte devreye alarak hızlandırdık. Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar hem çalışmalarımızı bitireceğiz hem de Koronavirüs salgınında yeni bir sayfa açacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi
Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi
Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi
Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi
Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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