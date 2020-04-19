Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Dünyanın en güzel ikinci fiili yardım etmek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Dünyanın en güzel ikinci fiili yardım etmek" - Haberler
Cüneyt Özdemir, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Dünyanın en güzel ikinci fiili yardım etmek"

Dijital çağın öne çıkan araştırmacı gazetecisi kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir'e canlı yayın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gündem ve özel çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

19.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:39
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı:

Dijital çağın öne çıkan araştırmacı gazetecisi kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir'e canlı yayın konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gündem ve özel çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, "Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Dünyanın en güzel ikinci fiili ise 'yardım etmek' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayına katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ekibimizle beraber hükümetimizin ve bilim kurulunun almış olduğu genel kararlara uygun olarak, yerel çalışmalarımızı yapıyoruz. Global düşünüp yerele uyguluyoruz. Bulaş yolları ve kamu alanlarında saha çalışmaları ile ilçemizin her köşesinde sterilizasyon ve filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Gönüllü ev hanımları ve aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışan ev hanımları ile günlük 3000 maske üretiyoruz " dedi.

"Kimse yalnız kalmasın diye çalışıyoruz" diyen Başkan Yazıcı, "Her zaman olduğu gibi çalışmalarımızın merkezinde insan var. Çalışmalarımız aralıksız sürerken sevmek fiilinden daha güzel bir şey olduğunu fark ettik. Dünyanın en güzel ikinci fiili ise, "yardım etmek" fiilini hep beraber öğrendik. Mağdur olan ve kim olursa olsun bu dünyada yalnız olmadığımızın farkına vardık" diye konuştu.

Eğitim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu dönemden sonra özellikle eğitimin gerçekten çok önemli olacağına inanıyorum. Çünkü eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır, sözüne binaen bunu söylüyorum. Bulunduğumuz durum ve yaşadığımız global sorunun çözümünün de yine bilimde olduğunu ve bilimden vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Temel Bilim olmadan olmaz. Bu bilinçle bizde fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında uygulamalı temel bilimler olarak spesifik bir üniversite kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yazıcı, "Tuzla'da her Ramazan aylarında yüz binin üzerinde iftar sofralarını sokaklarda kuruyorduk. Ayrıca on bin ile yirmi bin arasında ihtiyaç sahibine kumanya ulaştırıyorduk. Bu Ramazan'da günlük kazanan veya maaşını alamayan veya geçici olarak spesifik sıkıntıya giren vatandaşlarımıza da ulaşacağız. Şu andaki hesaplarımıza göre yirmi binin üzerinde erzak dağıtımı yapacağız. İhtiyaç hasıl olursa gerekeni yine yapacağız" şeklinde konuştu. Başkan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim kuruluyla hükümetimizin yaptığı çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bilim kurulunda ki çok değerli hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir hekim olarak da çok teşekkür ediyorum."

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde saha ve saha gerisinde hem evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının temini, hem de sosyal hayatın desteklenmesi başlıklarında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haberler
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haberler
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Muazzez Ersoy Rafet El Roman
Spor Neymar Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Dünyanın en güzel ikinci fiili yardım etmek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:46:25. #1.15#
title