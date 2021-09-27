Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz"

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Genel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz" Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bayrak töreninde gençlerle bir araya geldi Tuzla Belediye Başkanı Dr.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz"

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, bayrak töreninde gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da bulunan Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı, bayrak töreni sonrasında öğrenciler buluştu. Öğrencilere hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı, "Siz dünden daha iyi olmak için her gün yüzlerce bilgi edinmelisiniz. Yüzlerce kitap okumalısınız. Meslekleriniz ile ilgili bilgiler edinmelisiniz. Yüzlerce saat bilgi edinen insanların karşısında başarılı olmak zorundasınız" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 6 Eylül tarihinden itibaren her pazartesi günü, ilçe genelindeki okulların bayrak törenlerine katılarak öğrenciler ile sohbet ediyor. Bu kapsamda Başkan Yazıcı, bugün Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı, tören sonrasında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte soruları cevaplayan Başkan Yazıcı, öğrencilerin gelecek kaygısı yaşamamalarını belirterek, "En özgür haliniz en bilgili olduğunuz haldir. O bilgili olduğunuz hale gelmediğimiz sürece de biz özgürlük elde edemeyiz" dedi.

"İşinizi iyi yapın, sağlam yapın"

Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ben Anadolu'da doğmuş, İstanbul'a henüz üç yaşındayken 1974 yılında gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Benim babam Almanya'da yetişmiş, kendi işlerini Kartal'da kurmaya çalışırken ben tıbbiyeyi Erzurum'da okudum. Geldim burada klinik açtım. 20 yıl önce siyasete başladım. Ailemde hiç siyaset yapan kimse yoktu. Bizim köyümüzde doktor da yoktu. Klinik açtım, hastanem var. Eşim, doktor. Çocuklarım da okuyorlar. Hiç kimse de elimden tutmadı. Siyasette de bir tane tanıdığım yoktu. AK Parti'nin kuruluş yıllarında Tayyip Bey'i tanıdım o kadar. Bedava peynir ancak fare kapanındadır. Hiçbir şey çalışmadan olmaz. Siz simidi bile iyi satın, sizi bulup alırlar. İşinizi iyi yapın. İşinizi sağlam yapın. Hiç kimse boşta kalmaz" dedi.

"Mazeret yok, siz yeter ki arzu edin"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bütün kişisel gelişim uzmanları ilk önce şundan başlar, mazeret yok. Siz yeter ki arzu edin. Ciltçide çalışan Michael Faraday, çağı değiştirebiliyor. Ama ciltçide çalışıyor. Arzu ediyor, merak ediyor. Bizim dönemimizdeki değişim ve dönüşüm, onlarca yılda oluyordu. Şimdi bilgi, birkaç saatte eskiyor. Bir bilgi bizim zamanımızda 60-70 günde eskiyor deniyordu, şimdi birkaç saatte bilginin eskidiği bir dünyada yaşıyoruz. Siz dünden daha iyi olmak için her gün yüzlerce bilgi edinmelisiniz. Yüzlerce kitap okumalısınız. Meslekleriniz ile ilgili bilgiler edinmelisiniz. Yüzlerce saat bilgi edinen insanların karşısında başarılı olmak zorundasınız" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı:
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Dünden daha iyi olabilmek için sürekli bilgi edinmelisiniz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:01:58. #1.11#