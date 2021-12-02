Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, ilçedeki "engelsiz taksi" projesine destek

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Birleşik Minibüsçüler Derneği ile birlikte yürütülen "1000 Engelsiz Taksi" projesinin, engelli vatandaşların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılması adına önemli olduğunu ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Evora-Tuzla-Marina Minibüs Durağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Yazıcı, Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, minibüs hatlarının bağlı olduğu odaların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve minibüs şoförleri katıldı. Yazıcı ve katılımcılar, açılış kurdelesini kestikten sonra durağı gezdi.

Açılışta konuşan Yazıcı, dernek ile birlikte projelendirilen, engelli vatandaşların da kullanabileceği "1000 Engelsiz Taksi" projesinin detaylarını paylaştı.

Bir yıldır süren çalışmanın İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Yazıcı, projenin kabul göreceğine inandığını kaydetti.

Şadi Yazıcı, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), '5 bin taksi ihtiyacı var' iddiasına binaen sivil toplum kuruluşları çok güzel bir öneriyle geliyorlar. Diyorlar ki, 'Madem 5 bin taksiye ihtiyacımız var, 1000 tane minibüsün trafikten kaldırılması ile beraber engelli vatandaşlarımızın da taşınabileceği 1000 engelsiz taksi projesini geliştirdik' diyorlar. Bu konuyu ben de inceledim ve çok önemli bir proje. Engelli vatandaşların sosyal hayata karışması, medeniyet ve gelişmişlik göstergelerinde çok önemli bir unsur. Engelli vatandaşların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılması çok önemli. Bir ulaşım problemini aşmak gibi çok önemli. Kanayan bir yaraya parmak basıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının kamuya böyle bir öneri getirmeleri bambaşka bir güzelliktir. Demokrasilerde bu vardır."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışını gerçekleştirdikleri Aydınlı-Evora-Marina Minibüs Durağı'na da belediye olarak ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ulaşım medeniyettir. Dolayısıyla bunu sağlayan oda ve derneklerin bizim için çok önemli olduğunu her zaman ifade ettim. Vatandaşımızın daha kolay bir şekilde hizmetlere, tüm tesislerimize ulaşabilmesi, kamudan bütün hizmetleri alabilmesi sosyal yaşam için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.