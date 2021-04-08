Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, engelli gence doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, engelli gence doğum günü sürprizi

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, engelli gence doğum günü sürprizi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Yusuf Erden'e doğum günü sürprizi yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Yusuf Erden'e doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan Erden, doğum gününün kutlanması için Başkan Yazıcı'ya sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Mesajı gören Yazıcı, ilçede faaliyet gösteren Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla evine gönderdiği pastayla Erden'in doğum gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Erden, "23 yaşına girdim. Tuzla Belediye Başkanımıza ben sosyal medyadan ulaştım. Mesaj attım. 'Doğum günümü kutlayın' diye söyledi." ifadelerini kullandı.

Yusuf Erden'in annesi Saliha Erden de teşekkür ederek, oğlunun yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cansu Dere Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, engelli gence doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:13:38. #1.16#
title