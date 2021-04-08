Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan, engelli gence doğum günü sürprizi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Yusuf Erden'e doğum günü sürprizi yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Yusuf Erden'e doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan Erden, doğum gününün kutlanması için Başkan Yazıcı'ya sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Mesajı gören Yazıcı, ilçede faaliyet gösteren Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla evine gönderdiği pastayla Erden'in doğum gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Erden, "23 yaşına girdim. Tuzla Belediye Başkanımıza ben sosyal medyadan ulaştım. Mesaj attım. 'Doğum günümü kutlayın' diye söyledi." ifadelerini kullandı.

Yusuf Erden'in annesi Saliha Erden de teşekkür ederek, oğlunun yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz