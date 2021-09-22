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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti.

TUZLA (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti. Stantları gezen Yazıcı, havacılık ve uzay alanındaki teknolojik gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2021 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 4'cüsü düzenlenen festivali Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ziyaret etti. Stantları dolaşan Başkan Yazıcı, "Bilim ve Teknoloji benim için çok önemli. TEİ, TÜBİTAK ve BAYKAR stantlarını beğendim" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in gün geçtikçe daha kapsamlı ve güzel bir festivale dönüştüğünü ayrıca Bilim ve Teknoloji alanındaki gelişmelerden bahseden Başkan Yazıcı, "Gün geçtikçe TEKNOFEST bir öncekinden daha ileri boyutta ve güzel oluyor. Hatta bugün uluslararası olacağını duymaktan büyük mutluluk duydum. Bilim ve teknolojinin kullanımının ve hayata nasıl geçirildiğini her sektördeki kullanım alanlarını çok rahatlıkla TEKNOFEST'te görüyoruz. Yerli havacılık ve uzay çalışmaları sonrası ortaya çıkarılan ürünleri görmekten çok mutluluk duyuyorum. Gün geçtikçe bu alandaki firma sayılarının arttığını ve güzel ürünlerin ortaya çıktığını görmek; özellikle de havacılıktaki motor teknolojilerinin geliştiğini görmek mutluluk verici. BAYKAR ile beraber TEİ'nin standı çok dikkatimi çekti. TÜBİTAK standında birçok sektörle ilgili projeler ilgimi çekti. Burada yurtdışına teknoloji ihraç eden firmaların bulunması ve onların ürünleri hem askeri alanda hem de sivil alanda kullanılabilecek birçok ürünleri var. Teknoloji alanında çok iyi bir noktaya geldik. Bilimsel bilgiyi çok daha iyi kullanabilir noktasına gelmemiz lazım. Üniversitelerde temel bilimlere ağırlık vermemiz lazım. Temel bilimler konusunda yeterli düzeyde olmadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı TEKNOFEST'i ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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