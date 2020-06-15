Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri ile birlikte sahilden 2 kamyon atık topladı
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri ile birlikte sahilden 2 kamyon atık topladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri ile birlikte sahilden 2 kamyon atık topladı Korona virüsle mücadele sürecinde kontrollü sosyal hayata geçişin ardından, atıklardan oluşan manzaraya kayıtsız kalamayan Tuzla Belediye Başkanı Dr.

15.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:28

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri ile birlikte sahilden 2 kamyon atık topladı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele sürecinde kontrollü sosyal hayata geçişin ardından, atıklardan oluşan manzaraya kayıtsız kalamayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çevre gönüllüleri bir araya gelerek Tuzla Sahili'nde yaklaşık 2 kamyon atık topladı.

Yeni normal olan kontrollü sosyal hayata geçişin ardından sahillerde atıklarla dolu manzaralar da görülmeye başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çevre gönüllüleri ile bir araya gelerek Tuzla Sahili'nde biriken 2 kamyon atık topladı. Başkan Yazıcı, sabahın erken saatlerinde çoğunluğu lise ve üniversite öğrencisi olan çevre gönüllüleri ile bir araya gelerek Tuzla'da çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu.

Çevre gönüllüsünden gelen mesaj kıvılcım oldu

Bir çevre gönüllüsünün sosyal medya üzerinden "Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim" mesajı üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Yazıcı, "Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzlamız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi. Tuzla Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızda hassasiyeti arttırmak ve çevreyi kirletenlere karşı bir farkındalık oluşturmak önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Özellikle içinde olduğumuz bu günlerin bize doğanın önemini en iyi şekilde anlatmış olması gerektiğine inanıyorum. Tuzla Belediyesi olarak her daim temiz ve yaşanması güzel bir çevre amaçladık. Yaptığımız bu anlamlı etkinlikle de özellikle çevrenin kirlenmesine sebebiyet veren insanlar üzerinde etkimiz olduysa, konuyla ilgili farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Tüm Tuzlalı vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz. Biz geleceğimize temiz bir Tuzla bırakacağız bunun için de vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya her zaman hazırız." dedi.

Eylem Yorulmaz, Tuzla'da atık toplama seferberliği başlattı

Başkan Yazıcı'ya mesaj atarak bu anlamlı etkinliği başlatan Eylem Yorulmaz ise, "Bugün çok heyecanlıyım. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim hepsi çok ilgililerdi. Çevre konusunda böyle farkındalık oluşturmak benim için çok önemliydi. Dün geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Sosyal medyada böyle bir şeyin duyurulması ve adım atılması umarım diğer belediyelere de örnek olur. Gerçekten gurur verici bir olaydı benim açımdan. İnsan müdahalesi korkunç bir hal aldı. Umarım bugün bu olaya dur deriz" diye konuştu.

Gönüllü lise öğrencisi "Böyle bir etkinliğe katıldığım için mutluyum. Belediye başkanımızla birlikte sabahın erken saatlerinde farkındalık oluşturabilmek için bir aradaydık" diye konuştu.

Diğer bir gönüllü öğrenci ise; "Yıllardır Tuzla'da yaşıyoruz. Mercan güzel bir yer. Ses getirebilmek için toplandık. Tuzlalılara güzel bir manzara bırakabilmek için çabaladık. ve başardık" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri ile birlikte sahilden 2 kamyon atık topladı

Kaynak: İHA

Manşet

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