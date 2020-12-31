Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:00
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AA'nın

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Yazıcı, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Yazıcı, yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maske", sporda ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Böyle güzel bir yılın fotoğrafı yarışması düzenleyen Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli ve güzel fotoğraflar. Seçmekte çok zorlandım ama birkaç tanesini beğendim ve oy kullandım." dedi.

Yazıcı, Anadolu Ajansının çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getirerek, "Dünyada ses getiren haberleri ve yaptığı çalışmaları dolayısıyla Anadolu Ajansını kutluyorum. Şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen ve çalışan herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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