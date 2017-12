Tuzla Belediye Başkanı'ndan "Koku" Açıklaması

TUZLA Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'daki genizleri yakan kokuyla ilgili olarak "Kimyasal, tekstil sektörünün çok kullandığı maddelerden birisi. Direk deri ile temaslarda bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar neden oluyor. Dün hastaneye başvuran 67 hastamızı bizzat takip ettik. Klinik vaka olarak, enzim değerleri ile ciddi bir hastamız olmadı. Hepsi taburcu oldu. Şu an soruşturma başlatıldı" dedi.



Tuzla'da dün akşam Aydınlı Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bir bölgeye kaçak olarak dökülen kimyasal nedeniyle İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerini yoğun koku sardı. Koku bu mahallerde yaşayanları etkiledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kokuya neden olan kimyasal madde ile ilgili şunları kaydetti:



"Kimyasal, tekstil sektörünün çok kullandığı maddelerden birisi. Direk deri ile temaslarda bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar neden oluyor. Dün hastaneye başvuran 67 hastamızı bizzat takip ettik. Klinik vaka olarak, enzim değerleri ile ciddi bir hastamız olmadı. Hepsi taburcu oldu. Şu an soruşturma başlatıldı. Organize sanayilerin denetlenen bölgelerden sonraki bir noktasında kanalizasyona atılan bir atık olduğu için illegal yöntemle, illegal insanların yaptığı bir şey. Şu an kamera sistemlerine bakılarak, açılan davayla sorumluları aranıyor. İnşallah gereken yapılacaktır"



"20 YILDIR TUZLA'DAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞİDDETTE KOKU GÖRDÜM"



Şadi Yazıcı, "Anadolu Yakasının büyük oranda arıtması Tuzla'da. Onun zaman zaman doğal olarak kokuları oluyordu. Büyük Şehir Belediyesi bu konuda ciddi yatırımlar da yaptı. İstanbul Deri Organize Sanayisi'nin içinde bir biyolojik arıtma tesisi var, zaman zaman onun kokusu olurdu. Ama bu kokuyu ben 20 yıldır Tuzla'dayım ilk defa böyle bir şiddette koku gördüm. Bu kimyasalın suyla tepkimesinden kaynaklandığı söylendi. Zaman zaman koku yaşanıyordu Tuzla'da, binlerce fabrikanız varsa oluyor. Bazı kokulara alışkındı vatandaşımız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bunları 365 gün takip eden sistemler kurdular. Bu kaçak bir şekilde yapılıyor" dedi.



"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR"



Başkan Yazıcı, sorumluların daha tespit edilmediğini ifade ederek, "Savcılık ve emniyet yetkilileri o noktaya gelebilecek bütün araçların, özellikle tankerlerin tespitlerini yapmaya çalışıyor. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Tuzla'mıza çok nahoş bir akşam yaşattılar. Allah beterinden saklasın ama hak ettikleri cezayı alacaklar ve bundan sonra tüm önlemlerimiz o bölgeye yeni kamera sistemleri ile sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşatmayacağız" şeklinde konuştu.



EVLERİNDE ÇIKAMADILAR



Koku nedeniyle zor anlar yaşayan Posta Mahallesi'nde ve Aydınlı Köyü'nde yaşayanlar ise zaman zaman Tuzla'da koku olduğunu ancak bu yoğunlukta bir şey hiç yaşamadıklarını belirtiyor. Bazı vatandaşlar evlerinde dışarı çıkmadıklarını, genizlerini yakan bir koku olduğunu ve nefes almakta zorluk yaşadıklarını anlatırken, kokunun gece yarından azaldığını ifade ediyorlar.



