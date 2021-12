TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. YAZICI: HIZLI BALIĞIN YAVAŞ BALIĞI GEÇTİĞİ BİR DÜNYADAYIZ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - ? MÜSİAD Vizyoner ?21 Zirvesi'nde düzenlenen 'Dijitali Fark Et' isimli oturumda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekerek, belediyecilik anlayışlarının da bu yönde geliştiğini söyledi. Dr. Yazıcı, 'Yeni dijitalleşen dünyada insana dair her şeyin var olduğunu görüyoruz. Ama fark etme konusunda geç kalmamak için bu gelişimi iyi takip etmek lazım. Artık büyük balık küçük balığı yutar değil hızlı balığın yavaş balığı geçtiği bir dünyadayız' dedi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner ?21 Zirvesi'ndeki 'Dijitali Fark Et' isimli oturumda konuştu. DİJİTALLEŞME HAYATIMIZA GİRDİ VE İNSANI DİREK ETKİLİYOR Yeni dijitalleşen dünyada insana dair her şeyin var olduğunu belirten Dr. Yazıcı, 'Ama fark etme konusunda geç kalmamak için bu gelişimi iyi takip etmek lazım. Özellikle big data ve IOT ile gelişen dünyada hak ettiğimiz noktayı almak zorundayız. Hem farkındalığımızı oluşturup hem de geleceğe dair gelişimimizi sağlayacak adımları atmalıyız. İnternet sayesinde milyarlarca insan birlikte yaşıyor. Artık büyük balık küçük balığı yutar değil hızlı balığın yavaş balığı geçtiği bir dünyadayız. Dolayısıyla dijitalleşme hayatımıza girdi ve insanı direk etkiliyor. Asla ve asla bundan kurtulmamız, izole olmamız mümkün değil. Dijital okuryazarlığa çok önem veriyorum' diye konuştu. BİLGİYE DAİR BELEDİYECİLİK DE KIYMETLİ HALE GELDİ Belediyecilik anlayışlarını anlatan Dr. Yazıcı, 'Bilgiye dair belediyecilik de kıymetli hale geldi. Vatandaşlar şu anda otoriter yönetimler yerine insanı merkeze koyan, birlikte yöneten, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik istiyor. Dijitalleşme bunu da çok kolaylaştırdı. 2009 yılında belediye başkanı oldum. Birkaç alternatifimiz vardı akıllı kent otomasyonu oluşturmak gibi. İnsanların belediyeye gelmeden işlerini görebilecek ve kendilerine daha çok zaman ayırabilecekleri bir belediyecilik anlayışıyla işe başladık. Dijital arşiv, e-beyaz masa, tıkla konuş, tıkla yaz gibi hizmetler geliştirdik. Herkesin ulaşabilir olduğu bir noktaya gelmesini hedefledik' ifadelerini kullandı. BULUTA GEÇMEK İSTİYORUZ Belediyelerin hizmet sektörünün zirvesi olduğunu aktaran Dr. Yazıcı, 'Biz bu uygulamaları yaparken vatandaşın da anlayıp, kullanabilmesi gerekiyordu. Kullanılmayan uygulama anlamsız olur. Dolayısıyla bilgisayar okuryazarlığını son zamanlarda da dijital okuryazarlığı geliştirdik. Elektronik belge yönetim sistemi dahil olmak üzere coğrafi işletim sistemlerini, tüm belediyecilik işlemlerini dijital ortamda iyi bir noktaya getirdik. Hatta son aldığımız kararla buluta geçmek istiyoruz. Yeni bir uygulama da geliştirdik, ihalesi yapıldı başlıyoruz katılımcı bir yönetim açısından ilk defa blockchain teknolojisini belediyemizde kullanacağız' dedi. TEKNOLOJİNİN SERÜVENİ MÜZESİ DE ZİRVEDE Zirvede, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 1980'lerden günümüze kullandığı ve teknoloji tutkusuyla sahip olduğu bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, radyolar, hesap makineleri ile ses ve görüntü cihazları gibi pek çok teknolojik cihaz sergilendi. Sergiye ilişkin de bilgi veren Dr. Yazıcı, 'Sergide ilk dijital cihazlarımız var. İlk bilgisayarım, telefonum bulunuyor. Görüntüleme, ses sistemleri dahil olmak üzere tüm bilgi işlem cihazlarının serüveni var. Böylesine bir koleksiyon farkındalık oluşturuyor. Son 20 yıldaki gelişmelere baktığımız zaman önümüzdeki 10 yıldan daha kısa sürede çok farklı noktalara evrileceğiz. Dünyadaki var olan yarışta yer almamız lazım. Koleksiyonun amacı da gençlere nereden nereye geldiğimizi göstermek ve nereye kadar gideceğini tahmin edebilmektir' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet