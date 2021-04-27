Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız"
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yeni korona virüs tedbirleri kararlarını açıklamasının ardından Tuzla Belediyesi harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yeni korona virüs tedbirleri kararlarını açıklamasının ardından Tuzla Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yaptığımız sosyal doku çalışmaları ile belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere, bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıklandı. Açıklanan tedbirlerin en önemlisi; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek olmasıydı.

Tuzla Belediyesi, tam kapanma sürecinde rutin gerçekleştirilen belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, 17 mahallede yaşayan tüm vatandaşlara ulaşıp, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için yedi yirmi dört hizmette olacaklarını duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yaklaşık 14 aydır ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgın ile mücadele de artık yeni bir safhaya geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda yeni tedbirlerin uygulanmasına Perşembe günü itibariyle başlanacak. Biz de Tuzla Belediyesi olarak, yaptığımız sosyal doku çalışmaları ile belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere, bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız" dedi.

"Bir tane bile mağdur vatandaşımızın olmaması için çalışacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Tuzla'da ulaşamadığımız hiçbir vatandaşımız kalmadı. Yaptığımız sosyal doku çalışmaları ile belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Her zaman bize ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yine Gönül Elleri Çarşımız ile Ramazan ayında hali hazırda yardımlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bunu kapanma sürecinde daha da artırarak Tuzla'da 17 mahallemizin tamamında bir tane bile mağdur vatandaşımızın olmaması için çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: 'Tüm vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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