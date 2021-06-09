Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Annesi Türkan Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Çiçekler Camii'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyaset camiasından çok sayıda isim ve Yazıcı ailesi ile yakınları katıldı.

Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi.

Yazıcı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Yerlikaya, cenaze merasiminin ardından Yazıcı'nın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya, merasim sonrasında "Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı'nın muhterem annesi Türkan Yazıcı Hanımefendi'yi dualarımızla son yolculuğuna uğurladık.

Mekanı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanımız

Sayın @drsadiyazici 'nın muhterem annesi Türkan Yazıcı Hanımefendi'yi dualarımızla son yolculuğuna uğurladık.

Mekanı cennet olsun. pic. twitter. com/n3UzvpET5b

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre