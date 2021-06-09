Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Annesi Türkan Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Annesi Türkan Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Annesi Türkan Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Çiçekler Camii'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyaset camiasından çok sayıda isim ve Yazıcı ailesi ile yakınları katıldı.

Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi.

Yazıcı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Yerlikaya, cenaze merasiminin ardından Yazıcı'nın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya, merasim sonrasında "Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı'nın muhterem annesi Türkan Yazıcı Hanımefendi'yi dualarımızla son yolculuğuna uğurladık.

Mekanı cennet olsun. " ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanımız

Sayın @drsadiyazici 'nın muhterem annesi Türkan Yazıcı Hanımefendi'yi dualarımızla son yolculuğuna uğurladık.

Mekanı cennet olsun. pic. twitter. com/n3UzvpET5b

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Funda Eryiğit Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Annesi Türkan Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:40:20. #1.13#

title