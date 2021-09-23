Tuzla Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, ilçede herhangi bir üniversite kazanan fakat KYK veya bir yurda yerleşmemiş öğrencilerin, geçici konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlarını seferber etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite kayıtlarının başlamasıyla öğrenciler ve aileler için en büyük problem konaklama ve barınma ihtiyacını gidermek için Tuzla Belediyesi harekete geçti. Tuzla'da herhangi bir üniversite kazanan fakat KYK veya bir yurda yerleşememiş öğrencilerin, geçici konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla, Şelale Eğitim Kampı'nın kapılarını öğrencilerin konaklaması için açıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, "İlçemizde üniversite okuyan gençlerimizin elbette yanındayız. Konaklama sorunu yaşayan kardeşlerimize Bilim Kampımızda geçici konaklama sağlıyoruz. Sizler kalıcı yer bulana kadar bizim misafirimiz olacaksınız" dedi.