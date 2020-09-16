Tuzla Belediye Başkanı darp edilen yaşlı adamı ziyaret etti
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Tuzla Belediye Başkanı darp edilen yaşlı adamı ziyaret etti

TUZLA Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı darp edilen yaşlı adamı ziyaret etti
16.09.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:14
TUZLA Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i ziyaret etti. 

Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı. Ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşlı adamı ziyaret etti. Olayla ilgili bilgiler alan Yazıcı, Hüseyin Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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