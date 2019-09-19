Tuzla Aslan Park'taki büyük kedilere isimleri verildi

19.09.2019 10:28

Tuzla Marina'da yer alan Aslan Park tarafından başlatılan isim bulma yarışması sonuçlandı.

Via Fuarcılık açıklamasına göre, www.turkiyeninkedileri.com isimli internet sitesinde başlatılan kampanyayla Tuzla Aslan Park'ta yer alan büyük kedilere isim arandı.

Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de Aslan Park'ta bulunan beyaz aslanların da olduğu 15 büyük kedi için, web sitesine giren herkes isim önerisinde bulundu. Ankete toplamda 50 bine yakın kişi katıldı.

İki aşamada gerçekleştirilen yarışmada ilk etapta toplanan isimlerden her hayvan için sekizer isim anket oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlendi. Kazanan isimleri öneren kişiler oyun konsolundan drone'ye, bisikletten tablet bilgisayara kadar birçok ödülün sahibi oldu. Ödül töreni 21 Eylül Cumartesi günü Aslan Park'ta yapılacak.

İsim yarışmasında 3 yavru Bengal kaplanına Leonardo, Michelangelo, Raffaello, servale Sahlep, kara pantere Bitter, vaşaka Sherlock, Sibirya kaplanına Hercules, pumaya Müzeyyen, leopara Lagertha, kara kulaka Salvador, Bengal kaplanına Afrodit, aslana Possedion, beyaz aslana Thor, yavru kaplana Ares, yavru beyaz aslana Pamuk isimleri verildi.

Kaynak: AA