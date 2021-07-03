Tuzla açıklarında sürüklenen 8,5 metrelik tekne kurtarıldı
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Tuzla açıklarında sürüklenen 8,5 metrelik tekne kurtarıldı

Tuzla açıklarında sürüklenen 8,5 metrelik tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Tuzla açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 1 kişinin bulunduğu teknenin Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği bildirildi.

Tuzla açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 1 kişinin bulunduğu teknenin Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabında yapılan paylaşımda, makine arızası nedeniyle Tuzla açıklarında sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki teknenin KIYEM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

Paylaşımda, teknenin Tuzla Balıkçı Barınağı'na emniyetle çekildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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