Tuzhurmatu'da Narkotik Operasyonda Üç Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Irak'ın Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde gerçekleşen narkotik operasyonda üç ton uyuşturucu ele geçirildi.

Düzenlenen güvenlik operasyonu kapsamında Tuzhurmatu İlçesi Polis Müdürlüğü, Tuzhurmatu ilçesinin El Cumhuriye semtinde düzenlediği araştırma operasyonunda Narkotik ilaçlar ile uyuşturucu toz bulduğunu açıkladı. DHA muhabirine bilgi veren Tuzhurmatu İlçesi Polis Müdürü Albay Hüseyin Ali Reşit, El Cumhuriye semtinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ilaçlar ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulunduğunu söyledi.

Acil Müdahale Tümeni İstihbarat Müdürü Yarbay Heytem Gazi, El Cumhuriye semtinde yaklaşık üç ton uyuşturucu, son kullanma tarihi geçmiş ilaç ve onlarca uyuşturucu paketiyle ilçeden kaçan bir Kürt vatandaşın ticari apartmanında gizli bir depoda bulduklarını belirterek, kaçan vatandaş hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı. (Fotoğraflı) - Tuzhurmatu