Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak

Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığınca bilirkişilik sistemi çerçevesinde Ankara'da pilot olarak yürütülen tüzel kişi bilirkişilik uygulaması, İstanbul ve Antalya'da da uygulanacak.

Adalet Bakanlığınca bilirkişilik sistemi çerçevesinde Ankara'da pilot olarak yürütülen tüzel kişi bilirkişilik uygulaması, İstanbul ve Antalya'da da uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerindeki pilot uygulamanın 21 Aralık 2020'den bu yana başarılı şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da başlatılan pilot uygulamanın, İstanbul Anadolu ve Antalya icra müdürlüklerinde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkiliyle yapılmasıyla zaman ve emek kaybına son verildiği ifade edildi. Açıklamada, böylece raporların tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlarca zamanında hazırlanabildiği, işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı anlatıldı.

Pilot uygulamanın, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdiği belirtilen açıklamada, böylece bilirkişilik sisteminin etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladığına dikkati çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Demir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Hande Yener Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 10:05:24. #1.13#

title