Tüzel Gökyayla'dan Kent Müzesine büyük destek Turgutlu'nun kent tarihini gün yüzüne çıkaran ve uzun soluklu tarihini gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmaları hayata geçiren Turgutlu Kent Müzesine anlamlı bir destek geldi.

Turgutlu'nun kent tarihini gün yüzüne çıkaran ve uzun soluklu tarihini gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmaları hayata geçiren Turgutlu Kent Müzesine anlamlı bir destek geldi.

Turgutlu Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Tüzel Gökyayla, 1990'lı yıllardan bu zamana kadar Turgutlu tarihi ile ilgili hazırladığı çalışmalarını ve onlarca klasörden oluşan notlarını Turgutlu Kent Müzesinin kullanımına sundu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile birlikte Gökyayla'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tüzel Gökyayla'nın çalışmaları ve notları, önümüzdeki günlerde Turgutlu Kent Müzesi arşivine taşınarak müze uzmanları tarafından tasnif ve yazım çalışmalarına başlanacak.

Mehmet Tüzel Gökyayla'nın Turgutlu Kent Müzesi ile ilgili çalışmalara ilk günlerden bu yana destek olduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın, "Tüzel Ağabey, Turgutlu tarihi denince ilk akla gelen isimlerden birisi. Müze çalışmaları başladığından bu yana verdiği bilgilerle ve bağışlarıyla zaten hep yanımızdaydı. Şimdi de kendi çalışmalarını, onlarca klasörden oluşan notlarını müzemize vermesi bizleri çok memnun etti. Bu notlar, zaman içerisinde müze bünyesinde yürütülecek çalışmalarda kullanılacak ve yayına hazırlanacak. Turgutlu tarihi ile ilgili ilk çalışmalar da onun belediye başkanımız olduğu 1984-89 yılları arasında gerçekleştirilmişti. Bizler de bu anlamda o günlerde başlayan bu çalışmaları artırarak sürdürmek gayreti içerisindeyiz. Desteklerinden dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA