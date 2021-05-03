Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
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Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak

Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesi, Tuzcular Kavşağı'ndaki araç trafiğini rahatlatacak projenin çalışmalarına başladı.

Çorum Belediyesi, Tuzcular Kavşağı'ndaki araç trafiğini rahatlatacak projenin çalışmalarına başladı. Proje sonunda kavşakta minimum yüzde 30 oranında trafiğin rahatlaması hedefleniyor.

Kentte araç trafiğinin en yoğun olduğu kavşaklardan olan Tuzcular Kavşağı'nın sola dönüş cepleri ile ayrılmasıyla birlikte kavşağın kapasitesinin arttırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu projenin hayata geçmesiyle trafik akışının minimum yüzde 30 daha artacağını vurguladı. Projenin sonucunda kavşakların yanı sıra Gazi ve İnönü caddelerinde de rahatlama yaşanacağını dile getiren Başkan Aşgın, "Şehrimizin trafik haritası, mevcut durumun tespiti, sorunların giderilmesinin yolları gibi konuları somut verilerle ortaya koyduk. Sol sığınma cepli tasarım (left turn lane) diye de adlandırılan kavşak düzenleme çalışmamızla birlikte hem kavşaklardaki araç geçişleri rahatlayacak hem de kavşak güvenliği üst düzeye çıkacak. Kavşaklardan sola dönüş noktalarında sola dönüş istikametlerindeki şeritlerin sayılarını artıracağız. Bu proje hayata geçtiğinde sürücülerimizin yanı sıra yayalarımız da daha güvenli bir şekilde bu kavşağımızdan faydalanacak. Hazırladığımız proje, şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ÇORUM

Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak
Tuzcular Kavşağı'nda araç trafiği rahatlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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