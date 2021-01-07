Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza
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Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

07.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:49
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yasak olmasına rağmen saka kuşlarını tuzak kurarak yakaladıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yasak olmasına rağmen saka kuşlarını tuzak kurarak yakaladıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı. Toplam 8 bin 384 lira cezası kesilen ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde geçen pazar günü, saka kuşu avlandığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tuzaklarla saka kuşu avladıkları belirlenen E.T. (54) ve E.C. (52) suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, kuşlar ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti. Kuşlar daha sonra doğaya salındı.Yasak olmasına rağmen saka kuşu avlayan 2 kişiye 'kara avcılığına muhalefet' suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza kesildi. Ayrıca ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.


Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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