Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı
Malatya'da, tuzak ile kaçak Keklik avlayan şahıs yakalandı.
09.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:04
Malatya'da, tuzak ile kaçak Keklik avlayan şahıs yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrol faaliyetlerinde, deniz böceklerinin kabuğundan yapılan canlı mühre ile tuzak kurarak avlanan şahsa yasal işlem yapıldı. Bir adet canlı kekliğe ve yasa dışı avda kullanılan teçhizatlara el konuldu.
Kınalı keklik ise doğaya salındı. - MALATYA
Kaynak: İHA