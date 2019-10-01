Tuzağa takılan şahin tedaviye alındı

01.10.2019 18:46

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ipli tuzağa takılı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Radar tepesi mevkisinde, ailesiyle gezintiye çıkan Hamit Çivi, bir ağacın dalında asılı kalan şahini fark etti.

Telefonu çekmediği için yetkililere haber veremeyen Çivi, ipli tuzağa takılmış şahini ağaçtan kurtardı.

Çivi, su ve yiyecek verdiği şahini, tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesi ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA