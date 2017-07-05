Tuz Terapi Kongresi Yapıldı - Iğdır

Türkiye'nin en büyük tuz rezervlerini barındıran Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Tuz Terapi Kongresi yapıldı.



Tuzluca'da bir toplantı salonunda düzenlenen kongrenin birinci oturumuna, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, Rusya'dan Prof. Dr. Grigory Z. Fainburg, Polonya'dan Dr. Jacek Chojnowski, Romanya'dan Dr. Constantin Munteanu, Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı Serpil Keskinulusal, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Doç. Dr. Senayi Dönmez ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Çakmak katıldı.



İkinci oturumda ise Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Ülker Gül ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatma Ertaş, Araştırma Görevlisi Nilden Ergün, Dr. Özlem Sökmen ve Doç. Dr. Zeki Tan' tarafından çeşitli bilgiler aktarıldı.



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı konuşmada, "Şu anda tuz kongresiyle biz buradan bir çıkış yaptık. Kaymakam ile görüştük, SÜRKİT AŞ ile bir araya geldik, protokoller hazırlandı, gelecek hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Genel Müdürlüğü'ne sunmak üzere protokolü bitirdik. Gelecek sene belki de sempozyumu tuz mağarasında açılan kongre merkezinde yapacağız. Hedefimiz büyük, Ankara ile konuştuk, firmalar destek veriyor." dedi.



Rezervde yapılması planlanan merkezle ilgili neredeyse tüm ön çalışmaların yapıldığını anlatan Alma, "Bizim Iğdır'daki hedefimiz, üniversite deyince akla sağlık turizmi ve tarım, aynı zaman ticari konular getirmek istiyoruz. İnşallah bu sempozyumun sonunda olumlu raporlar sunup, hükümetimizi yönlendirip, ciddi bir çalışma yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Beyin fırtınasıyla devam eden üçüncü oturumda ise Tuzluca Tuz Mağarası için yol haritasının belirlenmesine yönelik tüm katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.



Katılımcılar, kongrenin ardından Tuzluca tuz mağalarında verilen akşam yemeğine katıldı.